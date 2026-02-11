Трамп дозволив рибалити в національній пам’ятці США

Президент США Дональд Трамп видав указ, що скасовує заборону риболовлі в Морській національній пам'ятці північно-східних каньйонів та підводних гір, яка знаходиться в Атлантичному океані.

Ця частина Атлантичного океану, площа якої становить понад 12,7 тис кв км, виділяється своїм високим біорізноманіттям.

У 2016 році тодішній президент США Барак Обама визнав її національною пам'яткою та заборонив там риболовлю, аби захистити це різноманіття.

У 2020 році під час свого першого президентського терміну Трамп скасував цю заборону, а його наступник, Джо Байден, у 2021 році відновив її.

Байден аргументував це тим, що рибацтво може нашкодити об'єктам історичного та наукового інтересу пам'ятки.

Трамп обґрунтовує своє рішення тим, що риба та інша живність, що населяє окреслену зону, і так достатньо захищена іншими законами та регуляціями.

Як повідомляє видання Oceanographic, активісти називають це відвертим нехтуванням здоров'ям океану та небезпекою для національної спадщини.

