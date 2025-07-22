Трамп придумав, як підірвати економіку Китаю і знищити його експорт у США

Президент США Дональд Трамп може суттєво зашкодити економічному зростанню Китаю і більшій частині його експорту в Штати, впливаючи на його торгівлю через країни-партнери в глобальних ланцюжках поставок.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Останніми роками Китай дедалі більше покладається на треті країни (як-от В'єтнам і Мексика) для виробництва готової продукції або її компонентів - ця тенденція посилилася після першої торговельної війни, ініційованої Трампом, і запроваджених ним обмежень щодо другої за величиною економіки світу.

Частка Китаю в загальному обсязі доданої вартості товарів, що прямують до США через інші країни, зросла з 14% у 2017 році до 22% у 2023-му.

Якщо Трампу вдасться запровадити більш жорсткі мита або нові вимоги до ланцюжків поставок, це поставить під загрозу до 70% китайського експорту до США і понад 2,1% ВВП Китаю, зазначають аналітики. Також можливі додаткові економічні втрати, якщо через ці обмеження інші країни будуть менше бажати торгувати з Китаєм.

"Потоки торгівлі через треті країни є значними і допомогли Китаю пом'якшити наслідки чинних мит США", - пишуть аналітики Bloomberg Economics Чанг Шу, Рана Саджеді та Девід Ку. - "Жорсткіші обмеження таких поставок посилять удар від торговельної війни і можуть у довгостроковій перспективі підірвати економічні перспективи зростання".

США дедалі активніше тиснуть на Китай через інші країни. Вони надіслали низку листів урядам, вимагаючи узгодити двосторонні торговельні угоди до 1 серпня, інакше будуть введені нові мита.

При цьому США погрожують ще вищими тарифами на товари, які визначать як транзитні з Китаю. Хоча деталі поки що невідомі, це може дозволити Білому дому ширше впливати на китайський експорт до США.

Серед головних країн, через які Китай постачає товари до США, - Мексика та В'єтнам, також важливим вузлом залишається Євросоюз. Роль Китаю як "постачальника через треті сторони" може вплинути на торговельні угоди США з іншими країнами.

Уже є ознаки цього: нещодавня торговельна угода США з Великою Британією містить вимоги щодо безпеки ланцюгів поставок і контролю за власністю в чутливих секторах.

Нагадаємо:

Експорт рідкоземельних магнітів з Китаю до США в червні зріс у понад шість разів порівняно з травнем, що свідчить про різке відновлення потоку важливих мінералів після укладення торговельної угоди між Китаєм і США.