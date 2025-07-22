Трамп придумал, как подорвать экономику Китая и уничтожить его экспорт в США

Президент США Дональд Трампа могут существенно навредить экономическому росту Китая и большей части его экспорта в Штаты, влияя на его торговлю через страны-партнеры в глобальных цепочках поставок.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В последние годы Китай все больше полагается на третьи страны (такие как Вьетнам и Мексика) для производства готовой продукции или ее компонентов - эта тенденция усилилась после первой торговой войны, инициированной Трампом, и введенных им ограничений в отношении второй по величине экономики мира.

Доля Китая в общем объеме добавленной стоимости товаров, следующих в США через другие страны, выросла с 14% в 2017 году до 22% в 2023-м.

Если Трампу удастся ввести более жесткие пошлины или новые требования к цепочкам поставок, это поставит под угрозу до 70% китайского экспорта в США и более 2,1% ВВП Китая, отмечают аналитики. Также возможны дополнительные экономические потери, если из-за этих ограничений другие страны будут меньше желать торговать с Китаем.

"Потоки торговли через третьи страны являются значительными и помогли Китаю смягчить последствия действующих пошлин США", - пишут аналитики Bloomberg Economics Чанг Шу, Рана Саджеди и Дэвид Ку. - "Более жесткие ограничения таких поставок усилят удар от торговой войны и могут в долгосрочной перспективе подорвать экономические перспективы роста".

США все активнее давят на Китай через другие страны. Они направили ряд писем правительствам, требуя согласовать двусторонние торговые соглашения до 1 августа, иначе будут введены новые пошлины.

При этом США угрожают еще более высокими тарифами на товары, которые определят как транзитные из Китая. Хотя детали пока неизвестны, это может позволить Белому дому шире влиять на китайский экспорт в США.

Среди главных стран, через которые Китай поставляет товары в США, - Мексика и Вьетнам, также важным узлом остается Евросоюз. Роль Китая как "поставщика через третьи стороны" может повлиять на торговые соглашения США с другими странами.

Уже есть признаки этого: недавнее торговое соглашение США с Великобританией содержит требования по безопасности цепей поставок и контроля за собственностью в чувствительных секторах.

Напомним:

Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США в июне вырос более чем в шесть раз по сравнению с маем, что свидетельствует о резком восстановлении потока важных минералов после заключения торгового соглашения между Китаем и США.