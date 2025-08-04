Трамп б'є по Швейцарії: фондовий ринок падає через мита

Американські мита і вимога знизити ціни на ліки обвалили акції фармгігантів Novartis і Roche, а швейцарський франк оновив мінімум.

Про це пише Bloomberg.

Швейцарські акції різко втратили в ціні у понеділок. Індекс Swiss Market Index на відкритті впав на 1,9% — це найбільше денне зниження за кілька тижнів. Станом на 10:15 за місцевим часом падіння скоротилось до 0,88%, але інвестори залишаються стривоженими.

Причина — агресивна торговельна ініціатива президента США Дональда Трампа, який оголосив про 39-відсоткові експортні мита, що можуть вплинути на широкий спектр товарів, включно з розкішними годинниками, банківськими послугами і, потенційно, фармацевтичними препаратами. Хоча ліки наразі формально не потрапили під мита, експортери побоюються окремих додаткових зборів.

Найбільше постраждали Novartis AG і Roche Holding AG — ключові фармацевтичні гравці, які становлять майже третину швейцарського ринкового індексу. Їхні акції впали на 0,7% і 1,4% відповідно. UBS Group AG втратила 1,8%, а Richemont SA, виробник Cartier, знизилась на 0,7%.

Своєю чергою, швейцарський франк втратив 0,3% проти євро, продовживши п’ятничне падіння на 0,5% — найбільше з травня.

Трамп не зупинився на митах. Минулого тижня він надіслав листи 17 найбільшим фармкомпаніям, серед яких Roche (через її американську дочку Genentech) і Novartis, із вимогою знизити ціни на вже доступні препарати для Medicaid. Президент також закликав, щоби майбутні ліки виходили за справедливою ціною, сумірною з міжнародними стандартами.

Попри те, що фармпродукція тимчасово виключена з митного списку, галузь очікує складних часів.

Нагадаємо:

Акції європейських фармацевтичних гігантів упали в п’ятницю після того, як Дональд Трамп надіслав листи 17 компаніям з вимогою знизити ціни на ліки в США, зокрема в рамках програми Medicaid.

Президент США Дональд Трамп надіслав листи до керівників 17 великих фармацевтичних компаній, в яких пояснив, що вони повинні знижувати ціни на рецептурні ліки в США, щоб вони відповідали рівню цін за кордоном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ, який зобов’яже фармацевтичні компанії знизити ціни на ліки на 30-80%.