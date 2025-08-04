Трамп бьет по Швейцарии: фондовый рынок падает из-за пошлин

Американские пошлины и требование снизить цены на лекарства обвалили акции фармгигантов Novartis и Roche, а швейцарский франк обновил минимум.

Об этом пишет Bloomberg.

Швейцарские акции резко потеряли в цене в понедельник. Индекс Swiss Market Index на открытии упал на 1,9% - это самое большое дневное снижение за несколько недель. По состоянию на 10:15 по местному времени падение сократилось до 0,88%, но инвесторы остаются встревоженными.

Причина - агрессивная торговая инициатива президента США Дональда Трампа, который объявил о 39-процентных экспортных пошлинах, которые могут повлиять на широкий спектр товаров, включая роскошные часы, банковские услуги и, потенциально, фармацевтические препараты. Хотя лекарства пока формально не попали под пошлины, экспортеры опасаются отдельных дополнительных сборов.

Больше всего пострадали Novartis AG и Roche Holding AG - ключевые фармацевтические игроки, которые составляют почти треть швейцарского рыночного индекса. Их акции упали на 0,7% и 1,4% соответственно. UBS Group AG потеряла 1,8%, а Richemont SA, производитель Cartier, снизилась на 0,7%.

В свою очередь, швейцарский франк потерял 0,3% против евро, продолжив пятничное падение на 0,5% - самое большое с мая.

Трамп не остановился на пошлинах. На прошлой неделе он направил письма 17 крупнейшим фармкомпаниям, среди которых Roche (через ее американскую дочку Genentech) и Novartis, с требованием снизить цены на уже доступные препараты для Medicaid. Президент также призвал, чтобы будущие лекарства выходили по справедливой цене, соизмеримой с международными стандартами.

Несмотря на то, что фармпродукция временно исключена из таможенного списка, отрасль ожидает сложных времен.

Напомним:

Акции европейских фармацевтических гигантов упали в пятницу после того, как Дональд Трамп направил письма 17 компаниям с требованием снизить цены на лекарства в США, в частности в рамках программы Medicaid.

Президент США Дональд Трамп направил письма к руководителям 17 крупных фармацевтических компаний, в которых объяснил, что они должны снижать цены на рецептурные лекарства в США, чтобы они соответствовали уровню цен за рубежом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, который обяжет фармацевтические компании снизить цены на лекарства на 30-80%.