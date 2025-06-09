Торговельна війна: США і Китай готують нові переговори

США і Китай мають намір відновити торговельні переговори в Лондоні, щоб зменшити напругу навколо мит, мінералів і технологій.

Про це пише Bloomberg.

Переговори в Лондоні відбудуться після телефонної розмови Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна, у якій вони домовилися активізувати діалог щодо стратегічних галузей. Зустріч має стати продовженням Женевської угоди, яка передбачала тимчасове зниження мит.

Американську делегацію очолять міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і торговий представник Джеймісон Грір. Китайську сторону представить віце-прем’єр Хе Ліфенг. Лутнік курує експортні обмеження, зокрема на штучний інтелект і чипи, що викликали жорстку реакцію Пекіна.

США скаржаться на скорочення поставок рідкісних земель, необхідних для виробництва електромобілів і військових систем. Китай, своєю чергою, критикує візові та експортні обмеження на своїх студентів і компанії. Водночас обидві сторони публічно заявили про готовність до співпраці.

"Ми хочемо, щоб рідкісні землі надходили так само, як і до початку квітня", – заявив Кевін Хассетт, голова Національної економічної ради США.

Після розмови з Сі Трамп заявив, що очікує успішної зустрічі. Сі, зі свого боку, закликав США скасувати "негативні заходи" проти Китаю. В офіційному повідомленні «Сіньхуа» також наголошено, що дві країни мають широкий простір для взаємовигідної співпраці.

Нагадаємо:

Китайський експорт до США впав на 34,5% порівняно з минулим роком, що стало найрізкішим падінням з лютого 2020 року, коли пандемія Covid-19 порушила торгівлю.

Китай звинуватив Сполучені Штати у "серйозному порушенні" торговельного перемирʼя, досягнутого на переговорах у Женеві на початку травня.

Американський президент Дональд Трамп емоційно звинуватив Китай у порушенні домовленосі про взаємне зниження мит.