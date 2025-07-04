Индия может удвоить экспорт товаров в США из-за торгового соглашения

Всеобъемлющее торговое соглашение между Индией и США может существенно увеличить экспорт южноазиатской страны и стимулировать ее производственный сектор, что создаст предпосылки для устойчивого экономического роста.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам экономистов, такое соглашение потенциально способно почти удвоить экспорт индийских товаров в США - крупнейшего внешнего рынка Индии, на который приходится 19,3% ее общего экспорта - в течение следующего десятилетия. С учетом услуг, общий экспорт в США может вырасти на 64%.

Основной рост придется на текстиль и товары легкой промышленности - мебель, игрушки и другие потребительские продукты. Аналитики отмечают, что соглашение станет "переломным моментом" для внутреннего производства в Индии.

Индия и США пытаются заключить соглашение до дедлайна 9 июля, после которого должны вступить в силу повышенные пошлины.

На фоне того, что администрация Трампа ввела жесткие пошлины на Китай и Вьетнам, соглашение с тарифом в 10% на индийские товары сделало бы Индию привлекательной для компаний, которые ищут альтернативы для переноса производства или диверсификации цепей поставок, говорят экономисты.

В случае провала переговоров и применения к Индии высших взаимных пошлин на уровне 26%, страна может потерять более трети прямого экспорта в США, а ее ВВП сократится на 0,7%.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в пятницу начнет рассылать письма торговым партнерам с указанием односторонних тарифных ставок, которые страны должны будут начать платить с 1 августа.