Нова торгова угода США та Японії врятувала світову економіку від найгіршого

Угода між Японією та США може стати зразком для інших торговельних домовленостей, які наразі обговорюються з Вашингтоном. За словами економістів, глобальна економіка ще здатна витримати узгоджений рівень мит у 15%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У рамках цієї угоди мита на імпорт японських авто в США знижуються з 27,5% до 15%. Також будуть зменшені з 25% до 15% мита, які мали набути чинності з 1 серпня на інші японські товари.

Ця угода з четвертою найбільшою економікою світу включає також інвестиційні зобов'язання та кредити, спрямовані в США, і є найважливішою серед усіх укладених президентом Дональдом Трампом. Вона чинить тиск на Китай та Європейський Союз, яким також доведеться вирішити свої торговельні питання до серпневих дедлайнів.

Попри те, що 15% — це все ще високий рівень мита, він значно краще, ніж повна невизначеність, яка останнім часом ускладнювала компаніям планування інвестицій.

"Середній рівень мит у США у 2024 році був близько 2,5%, а зараз він піднявся приблизно до 17%", — каже Могіт Кумар з компанії Jefferies.

"Наш базовий сценарій — що після стабілізації середнє мито залишиться на рівні близько 15%, хоча деякі угоди можуть дещо підняти цю планку. З макроекономічного погляду це неідеально, але світ здатен жити з такими митами".

Фінансові ринки у середу зреагували з полегшенням.

"Схоже, для великих економік встановлюється стандарт на рівні 10–15%, а для менших — трохи вищий", — зазначив Дерек Халпенні з банку MUFG у Лондоні.

Акції Volvo зросли більш ніж на 10%, а німецькі автовиробники Porsche, BMW, Mercedes-Benz та Volkswagen — на 4–7%, оскільки вони мають значні продажі в США.

"Ці позитивні новини зменшили страхи інвесторів, що з 1 серпня тарифи можуть знову різко зрости", — сказав Джим Рід з Deutsche Bank.

"Але загроза підвищення мит усе ще зберігається для кількох великих економік: 30% для ЄС, 35% для Канади і 50% для Бразилії", — додав він.

Очікування щодо довгострокової інфляції у США трохи знизились після новини, що може дати Федеральній резервній системі (центробанку США) можливість знизити процентні ставки пізніше цього року. Проте ринки не очікують зниження ставки вже наступного тижня — перший реальний шанс на це бачать лише в жовтні.

Наступним може стати Європейський Союз. Трамп пригрозив, що з 1 серпня введе 30% мита, що вже викликало заяви про можливу відповідь від ЄС.

Такий рівень мит міг би серйозно зашкодити економіці блоку, яка сильно залежить від торгівлі, і фактично знищити велику частину трансатлантичної торгівлі. Спочатку ЄС сподівався домовитись про мита на рівні близько 10%, але тепер визнає, що, скоріше за все, тариф буде вищим.

Китай також залишається під великим тиском: 12 серпня — дедлайн, після якого мита можуть знову зрости до 145% з боку США та 125% з боку Китаю, якщо не буде досягнуто нової домовленості чи продовження чинної.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про підписання довгоочікуваної торговельної угоди з Японією, яка ще кілька тижнів тому здавалася недосяжною для союзників і основних торговельних партнерів.