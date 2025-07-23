Новое торговое соглашение США и Японии спасло мировую экономику от худшего

Соглашение между Японией и США может стать образцом для других торговых договоренностей, которые сейчас обсуждаются с Вашингтоном. По словам экономистов, глобальная экономика еще способна выдержать согласованный уровень пошлин в 15%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В рамках этого соглашения пошлины на импорт японских авто в США снижаются с 27,5% до 15%. Также будут уменьшены с 25% до 15% пошлины, которые должны были вступить в силу с 1 августа на другие японские товары.

Это соглашение с четвертой крупнейшей экономикой мира включает также инвестиционные обязательства и кредиты, направленные в США, и является важнейшим среди всех заключенных президентом Дональдом Трампом. Она оказывает давление на Китай и Европейский Союз, которым также придется решить свои торговые вопросы до августовских дедлайнов.

Несмотря на то, что 15% - это все еще высокий уровень пошлины, он значительно лучше, чем полная неопределенность, которая в последнее время затрудняла компаниям планирование инвестиций.

"Средний уровень пошлин в США в 2024 году был около 2,5%, а сейчас он поднялся примерно до 17%", - говорит Могит Кумар из компании Jefferies.

"Наш базовый сценарий - что после стабилизации средняя пошлина останется на уровне около 15%, хотя некоторые сделки могут несколько поднять эту планку. С макроэкономической точки зрения это неидеально, но мир способен жить с такими пошлинами".

Финансовые рынки в среду отреагировали с облегчением.

"Похоже, для крупных экономик устанавливается стандарт на уровне 10-15%, а для меньших - немного выше", - отметил Дерек Халпенни из банка MUFG в Лондоне.

Акции Volvo выросли более чем на 10%, а немецкие автопроизводители Porsche, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen - на 4-7%, поскольку они имеют значительные продажи в США.

"Эти позитивные новости уменьшили страхи инвесторов, что с 1 августа тарифы могут снова резко вырасти", - сказал Джим Рид из Deutsche Bank.

"Но угроза повышения пошлин все еще сохраняется для нескольких крупных экономик: 30% для ЕС, 35% для Канады и 50% для Бразилии", - добавил он.

Ожидания относительно долгосрочной инфляции в США немного снизились после новости, что может дать Федеральной резервной системе (центробанку США) возможность снизить процентные ставки позже в этом году. Однако рынки не ожидают снижения ставки уже на следующей неделе - первый реальный шанс на это видят только в октябре.

Следующим может стать Европейский Союз. Трамп пригрозил, что с 1 августа введет 30% пошлины, что уже вызвало заявления о возможном ответе от ЕС.

Такой уровень пошлин мог бы серьезно навредить экономике блока, которая сильно зависит от торговли, и фактически уничтожить большую часть трансатлантической торговли. Сначала ЕС надеялся договориться о пошлинах на уровне около 10%, но теперь признает, что, скорее всего, тариф будет выше.

Китай также остается под большим давлением: 12 августа - дедлайн, после которого пошлины могут снова вырасти до 145% со стороны США и 125% со стороны Китая, если не будет достигнута новая договоренность или продление действующей.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании долгожданного торгового соглашения с Японией, которое еще несколько недель назад казалось недостижимым для союзников и основных торговых партнеров.