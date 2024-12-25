Росія запевняє, що може постачати газ до Європи декількома маршрутами в обхід України

Росія готова продовжувати експорт газу в Європу декількома маршрутами, оскільки цього року очікується закінчення контракту на транзит палива через Україну, заявив віце-прем'єр Олександр Новак.

Про це повідомляє Bloomberg.

Влада Києва та Європейського Союзу повинні домовитися про майбутнє транспортування газу, сказав Новак.

"Ми, у свою чергу, завжди заявляли, що готові й надалі постачати газ не тільки по існуючому каналу через Україну", — додав прем'єр.

Наближення кінця поставок через Україну викликає значне занепокоєння у таких країнах, як Словаччина, яка значною мірою покладається на "Газпром" у задоволенні попиту, незважаючи на те, що більша частина Європи відмовляється від російського трубопровідного газу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не буде здійснювати транзит російського газу, якщо не отримає гарантій того, що Кремль не отримає фінансової вигоди, поки триває війна.

Нагадаємо:

Європейські ціни на природний газ зростають вже четвертий день через постійні побоювання щодо постачань, адже до закінчення ключової транзитної угоди між Росією та Україною залишився лише тиждень.

Єврокомісія не коментує візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, але підтверджує, що Європа готова до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.