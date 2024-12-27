Газ в Європі підскочив в ціні, оскільки Путін сумнівається в укладенні нової транзитної угоди

Ціни на європейський природний газ зросли після того, як Путін поставив під сумнів ймовірність укладення угоди про збереження постачання газу до Європи через Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

У п'ятницю еталонні ф'ючерси підскочили на 5%, найбільше за тиждень. У четвер Путін заявив, що укласти новий транзитний контракт до кінця року, коли закінчується термін дії нинішньої угоди, буде неможливо.

Країни Центральної Європи, які все ще купують російський газ, запропонували альтернативні рішення для продовження постачання палива через Україну, але президент Володимир Зеленський відкинув будь-які домовленості, які спрямовують гроші в російську казну, поки триває війна.

Європейські трейдери уважно стежать за запасами газу в газосховищах регіону, рівень яких зараз нижче 75%.

Нагадаємо:

Європейські ціни на природний газ зростають вже четвертий день через постійні побоювання щодо постачань, адже до закінчення ключової транзитної угоди між Росією та Україною залишився лише тиждень.