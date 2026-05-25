Сизранський НПЗ в Росії зупинився після атак України і може стояти ще місяць

Сизранський нафтопереробний завод на річці Волга призупинив роботу після атаки українських безпілотників 21 травня.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела у нафтопереробній галузі РФ.

Від атаки постраждала установка перегонки сирої нафти CDU-6, яка забезпечує понад 70% потужностей заводу. Вона була повністю зупинена після атаки, і її ремонт може тривати більше місяця.

Сизрань розташована за 800 км від підконтрольних Україні територій.

Номінальна потужність заводу становить 8,5 млн тонн на рік, або 170 тис. барелів на день.

У 2024 році завод переробив 4,3 млн тонн нафти, виробивши 1,5 млн тонн дизельного палива, 800 тис. тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Московський та Рязанський нафтопереробні заводи (НПЗ) також зупинили переробку нафти після атак 17 і 15 травня відповідно.

Загалом майже всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво пального після українських атак дронами.