Сирія проведе грошову реформу: гроші друкуватиме Москва

Сирія оголосила про плани з грудня ввести в обіг нові банкноти, з яких буде вилучено два нулі.

Про це пише Reuters.

Це перша масштабна валютна реформа після падіння режиму Башара Асада, спрямована на відновлення довіри до національної валюти.

Сирійський фунт за 14 років війни обвалився більш ніж на 99% — з 50 фунтів за долар у 2011 році до приблизно 10 000 сьогодні. Через різке знецінення населення змушене носити з собою цілі пакети купюр навіть для дрібних покупок.

За даними джерел Reuters, друк нових грошей доручено російському державному підприємству Гознак, яке раніше забезпечувало банкнотами режим Асада.

Реформа має і політичне значення: купюри зображенням Башара й Хафеза Асада зникнуть з обігу, що стане символічним розривом із більш ніж півстолітнім правлінням родини.

Протягом року старі та нові банкноти ходитимуть одночасно. Банкам уже наказано перевірити обладнання та підготувати системи до переходу.

Аналітики попереджають, що зміна номіналів може спричинити плутанину серед населення, особливо літніх людей. Водночас влада очікує, що реформа полегшить розрахунки, зменшить тіньовий обіг готівки та стане важливим сигналом для економіки країни після завершення війни.