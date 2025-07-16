Саудівська Аравія відкриє ринок нерухомості для іноземців

Іноземцям значно спростять процес отримання власності на нерухомість, вона буде дозволена в певних географічних зонах, водночас особливі умови застосовуватимуться до власності у свʼященних містах Мецці та Медіні.

Про це повідомляє саудівська газета Arab News.

Кабінет міністрів Саудівської Аравії нещодавно затвердив оновлену систему, яка дозволить несаудівцям володіти нерухомістю в Королівстві, починаючи з січня 2026 року.

Значно спрощений процес отримання власності буде доступний зокрема у великих містах Ер-Ріяді та Джидді.

Наразі у Саудівській Аравії діють значні обмеження на купівлю нерухомості. Зокрема, право власності іноземців обмежене географічно, також, аби купити нерухомість потрібен був спеціальний дозвіл від уряду країни.

У країні повідомили, що реформа спрямована на стимулювання зростання сектора нерухомості та заохочення прямих іноземних інвестицій.

Водночас на власність будуть введені обмеження. Нерухомість буде дозволено купувати тільки в окремих регіонах країни.

Генеральне управління з нерухомості Саудівської Аравії визначить, які географічні райони відкриті для іноземної власності. Вказівки щодо впровадження будуть опубліковані протягом 180 днів після опублікування закону, а повна активація системи запланована на січень 2026 року.

Правила купівлі визначатимуть процедури придбання для іноземних громадян, вимоги щодо виконання та детальні процеси подання заявок, що враховують як економічні, так і соціальні наслідки для всіх секторів.