Саудівська Аравія відкриє ринок нерухомості для іноземців
Іноземцям значно спростять процес отримання власності на нерухомість, вона буде дозволена в певних географічних зонах, водночас особливі умови застосовуватимуться до власності у свʼященних містах Мецці та Медіні.
Про це повідомляє саудівська газета Arab News.
Кабінет міністрів Саудівської Аравії нещодавно затвердив оновлену систему, яка дозволить несаудівцям володіти нерухомістю в Королівстві, починаючи з січня 2026 року.
Значно спрощений процес отримання власності буде доступний зокрема у великих містах Ер-Ріяді та Джидді.
Наразі у Саудівській Аравії діють значні обмеження на купівлю нерухомості. Зокрема, право власності іноземців обмежене географічно, також, аби купити нерухомість потрібен був спеціальний дозвіл від уряду країни.
У країні повідомили, що реформа спрямована на стимулювання зростання сектора нерухомості та заохочення прямих іноземних інвестицій.
Водночас на власність будуть введені обмеження. Нерухомість буде дозволено купувати тільки в окремих регіонах країни.
Генеральне управління з нерухомості Саудівської Аравії визначить, які географічні райони відкриті для іноземної власності. Вказівки щодо впровадження будуть опубліковані протягом 180 днів після опублікування закону, а повна активація системи запланована на січень 2026 року.
Правила купівлі визначатимуть процедури придбання для іноземних громадян, вимоги щодо виконання та детальні процеси подання заявок, що враховують як економічні, так і соціальні наслідки для всіх секторів.