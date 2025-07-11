Захоплена Росією американська компанія виходить на ринки Північної Кореї та Китаю

Американська компанія з виробництва консервів, яку Росія націоналізувала для забезпечення внутрішніх запасів продовольства, планує пожвавити продажі шляхом експорту до Китаю та Північної Кореї.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вашингтон заявив, що поводження з компанією "Главпродукт" - єдиною американською компанією, яку Москва захопила, - вплине на можливе перезавантаження відносин між США та Росією, яке наразі фактично зупинено.

"Главпродукт" - найбільший виробник консервованої їжі в Росії, заснований у Лос-Анджелесі Леонідом Смирновим, - був конфіскований Кремлем у жовтні 2024 року. Москва заявила, що компанія має стратегічне значення для продовольчої безпеки країни.

Як показують документи, продажі різко впали. Хоча виробництво залишилося на колишньому рівні, надлишок продукції змусив компанію шукати нові ринки збуту і розширювати складські потужності, згідно зі стратегічними матеріалами і словами двох обізнаних осіб.

"Вони заявили, що забрали мою компанію для забезпечення продовольства в Росії. Але вони не дотримуються цієї мети, цього виправдання", - сказав Смирнов у коментарі Reuters.

Смирнов оскаржує націоналізацію в суді. Наступне слухання призначено на 11 липня в Арбітражному суді Москви.

У червні нове керівництво "Главпродукту", призначене державою, запропонувало вийти на нові ринки, зокрема в Північну Корею і на Близький Схід, згідно з документами, які бачили журналісти Reuters. Також воно планує наростити продажі до Китаю - ринку, який торік становив лише близько одного відсотка виручки "Главпродукту".

Зміна стратегії демонструє, як трансформувалася російська торгівля після вторгнення в Україну. Торгівля з Північною Кореєю, Китаєм та іншими країнами, які не ввели санкції проти Росії, може здійснюватися поза західним контролем.

У квітні Reuters повідомляло, що "Главпродукт" використовуватимуть для постачання продуктів харчування російській армії.

Нагадаємо:

У квітні 2025 року стало відомо, що в Кремлі планують використовувати конфісковану компанію США для забезпечення армії продуктами харчування.