Захваченная Россией американская компания выходит на рынки Северной Кореи и Китая

Американская компания по производству консервов, которую Россия национализировала для обеспечения внутренних запасов продовольствия, планирует оживить продажи путем экспорта в Китай и Северную Корею.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Вашингтон заявил, что обращение с компанией "Главпродукт" - единственной американской компанией, которую Москва захватила, - повлияет на возможную перезагрузку отношений между США и Россией, которая сейчас фактически остановлена.

"Главпродукт" - крупнейший производитель консервированной пищи в России, основанный в Лос-Анджелесе Леонидом Смирновым, - был конфискован Кремлем в октябре 2024 года. Москва заявила, что компания имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны.

Как показывают документы, продажи резко упали. Хотя производство осталось на прежнем уровне, избыток продукции заставил компанию искать новые рынки сбыта и расширять складские мощности, согласно стратегическим материалам и словам двух осведомленных лиц.

"Они заявили, что забрали мою компанию для обеспечения продовольствия в России. Но они не придерживаются этой цели, этого оправдания", - сказал Смирнов в комментарии Reuters.

Смирнов оспаривает национализацию в суде. Следующее слушание назначено на 11 июля в Арбитражном суде Москвы.

В июне новое руководство "Главпродукта", назначенное государством, предложило выйти на новые рынки, в частности в Северную Корею и на Ближний Восток, согласно документам, которые видели журналисты Reuters. Также оно планирует нарастить продажи в Китай - рынок, который в прошлом году составлял лишь около одного процента выручки "Главпродукта".

Изменение стратегии демонстрирует, как трансформировалась российская торговля после вторжения в Украину. Торговля с Северной Кореей, Китаем и другими странами, которые не ввели санкции против России, может осуществляться вне западного контроля.

В апреле Reuters сообщало, что "Главпродукт" будет использоваться для поставки продуктов питания российской армии.

Напомним:

В апреле 2025 года стало известно, что в Кремле планируют использовать конфискованную компанию США для обеспечения армии продуктами питания.