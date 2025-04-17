РФ планує використати конфісковану компанію США для постачання їжі своїй армії

У Кремлі планують використовувати конфісковану компанію США для забезпечення армії продуктами харчування.

Про це свідчить документ, який побачило агентство Reuters.

У листі нового керівництва "Главпродукт", який переглянув Reuters, йдеться, що захоплення компанії було необхідним для стабілізації виробництва, зокрема для майбутніх поставок для нацгвардії та міністерства оборони РФ.

Нині "Главпродукт" перебуває під контролем російського агентства з управління держмайном — Росимущества. Компанію було вилучено у засновника з Лос-Анджелеса Леоніда Смирнова.

Як повідомляло видання РБК у березні, російські прокурори звинувачують Смирнова та пов’язані з ним компанії у виведенні з Росії близько 1,38 мільярда рублів ($17 мільйонів) у період з 2022 по 2024 рік.

12 березня майно "Главпродуктe" було заарештовано Арбітражним судом Москви за запитом Генеральної прокуратури. Слухання у справі заплановане на 18 квітня. Смирнов заперечує будь-які правопорушення та називає позов "рейдерським захопленням по-російськи" з метою привласнити його бізнес.

Приблизно десяток європейських компаній також втратили свої російські дочірні підприємства в результаті указів президента РФ. Серед них — данський пивовар Carlsberg і фінська енергетична компанія Fortum. Кремль вже попереджав, що конфіскації можуть продовжитись.

Спочатку Кремль розраховував на швидку перемогу в Україні, але війна триває вже понад три роки. Це змусило Росію значно збільшити військові витрати та посилити контроль над стратегічними активами. У 2022 році РФ відчайдушно шукала постачання для армії, зокрема продовольство.

Нагадаємо:

Володимир Путін наказав кабінету міністрів РФ підготуватися до повернення західних компаній.

Після активізації перемовин між США та Росією, до однієї із західних компаній надійшли дзвінки із пропозицією повернутись на ринок РФ.