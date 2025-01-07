Росії у 2025 році загрожує обвал ринку нерухомості

Цього року на тлі падіння купівельної спроможності росіян через скасування частини пільгових іпотечних програм, а також зростання ключової ставки обсяги продажів житла в Росії різко скоротяться, а ціни зростуть.

Про це повідомляють "Известия".

"За нашими прогнозами, у 2025 році обсяг продажів знизиться на 15%. Водночас попит на ринку залишиться активним завдяки програмам державного субсидування, насамперед - сімейної іпотеки, на яку нещодавно виділили додаткові бюджетні кошти, а також далекосхідної й арктичної іпотек", - сказала керівниця відділу аналітики групи "Літак" Олеся Дзюба.

Вона додала, що ціни на житло неминуче підвищуватимуться, зростання сягне щонайменше 5-6% через збільшення собівартості будівництва та підвищення витрат девелоперів. Вони, щоб зберегти бізнес, виводитимуть на ринок менше нових обсягів житла.

Витрати девелоперів різко зросли через підвищення Центробанком ключової ставки до 21%, що призвело до істотного подорожчання кредитів для забудовників, які здебільшого реалізують свої проєкти в борг.

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