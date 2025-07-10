"Трамп, як завжди, злякається": У США виник новий термін для його митної політики

Ринкова волатильність опустилася майже до найнижчого рівня за рік, а фондові індекси торгуються на рекордних висотах - попри те, що Дональд Трамп загострює торговельну війну. Інвестори вже майже не звертають уваги на його погрози і запровадили новий термін його політиці - "Трамп, як завжди, злякається" (Trump Always Chickens Out).

Про це повідомляє газета Financial Times.

Індекс VIX - показник очікуваної короткострокової волатильності на S&P 500 - упав до 16, що істотно нижче середньострокового рівня в 20. Аналогічний індекс волатильності на ринку держоблігацій США - біля мінімуму за останні три роки.

Водночас акції технологічних компаній демонструють зростання - зокрема Nvidia, яка в середу сягнула небаченої ринкової капіталізації в $4 трлн.

Це відбувається, незважаючи на нові погрози президента США запровадити жорсткі тарифи: 50% - на мідь, 200% - на фармацевтику, а також мита проти таких країн, як Японія, Південна Корея і Філіппіни.

"Мені вже байдуже до тарифів", - сказав Макс Кеттнер, голова стратегії мультиактивів у HSBC, - "Усе це - штучне. Що заважає їм просто сказати: давайте ще почекаємо три місяці?"

Останні кроки Трампа щодо мит підтягують їх до рівня, який був оголошений у квітні, коли він уперше погрожував масштабними "взаємними" тарифами. Але ті погрози згодом були відкладені та переглянуті після обвалу на фондовому ринку. Дедлайн запровадження тарифів уже двічі переносився - спочатку на 9 липня, а потім на серпень.

Тож зараз інвестори сприймають ці погрози менш серйозно, ніж навесні, і роблять ставку на те, що Трамп зрештою відкотить назад усе, що може сильно нашкодити зростанню економіки США.

У фінансових колах це вже отримало неофіційну назву "Taco" - Trump Always Chickens Out ("Трамп, як завжди, в останній момент злякається").

"Усе змінилося після 12 травня", - каже Кеттнер, маючи на увазі дату, коли США і Китай досягли угоди і скасували частину запланованих тарифів. Це повернуло інвесторів до ризикових активів. "Ми зрозуміли, що в нас є "трампівський пут" (аналог "пут-опціону" - очікування, що влада завжди підтримає ринки в кризу)".

На валютних ринках заява Трампа про 50% тариф на Бразилію послабила курс реала в середу, але загальна ситуація стабільна.

Індекси CME, що відображають очікувані коливання курсів (зокрема євро-долара), істотно знизилися з квітневих максимумів і повернулися до рівня початку року.

"Є відчуття, що адміністрація Трампа не хоче повторення шоку, який стався у квітні після запровадження "тарифів звільнення", - каже старший валютний аналітик MUFG Лі Хардман.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп повідомив 9 липня про введення 50 % мита на товари з Бразилії.