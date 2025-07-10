"Трамп, как всегда, испугается": В США возник новый термин для таможенной политики

Рыночная волатильность опустилась почти до самого низкого уровня за год, а фондовые индексы торгуются на рекордных высотах - несмотря на то, что Дональд Трамп обостряет торговую войну. Инвесторы уже почти не обращают внимания на его угрозы и ввели новый термин его политике - "Трамп, как всегда, испугается" (Trump Always Chickens Out).

Об этом сообщает газета Financial Times.

Индекс VIX - показатель ожидаемой краткосрочной волатильности на S&P 500 - упал до 16, что существенно ниже среднесрочного уровня в 20. Аналогичный индекс волатильности на рынке гособлигаций США - у минимума за последние три года.

В то же время акции технологических компаний демонстрируют рост - в частности Nvidia, которая в среду достигла невиданной рыночной капитализации в $4 трлн.

Это происходит, несмотря на новые угрозы президента США ввести жесткие тарифы: 50% - на медь, 200% - на фармацевтику, а также пошлины против таких стран, как Япония, Южная Корея и Филиппины.

"Мне уже безразлично до тарифов", - сказал Макс Кеттнер, глава стратегии мультиактивов в HSBC, - "Все это - искусственное. Что мешает им просто сказать: давайте еще подождем три месяца?"

Последние шаги Трампа по пошлинам подтягивают их к уровню, который был объявлен в апреле, когда он впервые угрожал масштабными "взаимными" тарифами. Но те угрозы впоследствии были отложены и пересмотрены после обвала на фондовом рынке. Дедлайн введения тарифов уже дважды переносился - сначала на 9 июля, а затем на август.

Так что сейчас инвесторы воспринимают эти угрозы менее серьезно, чем весной, и делают ставку на то, что Трамп в итоге откатит назад все, что может сильно навредить росту экономики США.

В финансовых кругах это уже получило неофициальное название "Taco" - Trump Always Chickens Out ("Трамп, как всегда, в последний момент испугается").

"Все изменилось после 12 мая", - говорит Кеттнер, имея в виду дату, когда США и Китай достигли соглашения и отменили часть запланированных тарифов. Это вернуло инвесторов к рисковым активам. "Мы поняли, что у нас есть "трамповский пут" (аналог "пут-опциона" - ожидание, что власть всегда поддержит рынки в кризис)".

На валютных рынках заявление Трампа о 50% тарифе на Бразилию ослабило курс реала в среду, но общая ситуация стабильна.

Индексы CME, отражающие ожидаемые колебания курсов (в частности евро-доллара), существенно снизились с апрельских максимумов и вернулись к уровню начала года.

"Есть ощущение, что администрация Трампа не хочет повторения шока, который произошел в апреле после введения "тарифов освобождения", - говорит старший валютный аналитик MUFG Ли Хардман.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп сообщил 9 июля о введении 50 % пошлины на товары из Бразилии.