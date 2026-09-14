Найбільшій авіакомпанії Балтії довелося реструктуризуватися через війну в Ірані

airBaltic реструктуризується, щоб уникнути банкрутства через війну в Ірані

Латвійська авіакомпанія airBaltic подала до суду в Нью-Йорку заяву про захист відповідно до розділу 11 Кодексу про банкрутство США.

Про це компанія повідомила на своєму вебсайті. Також про це пише Reuters.

Компанія прагне реструктурувати свій борг і вистояти в умовах поглиблення загальногалузевої кризи, спричиненої війною на Близькому сході.

Процедура розділу 11 дозволяє компанії реструктурувати борг, інші фінансові зобов'язання та капітал, продовжуючи операційну діяльність. В airBaltic заявили, що працюють у звичайному режимі, а квитки та бронювання залишаються чинними.

Крім того, в компанії наголосили, що йдеться не про банкрутство чи неплатоспроможність.

Війна США з Іраном призвела до подвоєння цін на авіапальне, що спровокувало найгіршу кризу в авіаційній галузі з часів пандемії COVID-19.

У міру погіршення фінансового становища airBaltic вела переговори з кредиторами щодо залучення короткострокового фінансування, але не змогла домовитися про умови.

Дохідність її облігацій різко зросла: у 13-29 разів з початку року. Це відображає посилення занепокоєння інвесторів щодо перспективи дефолту.

Тепер авіакомпанія повідомила, що має домовленості про залучення нового фінансування у розмірі 350 млн євро за механізмом debtor-in-possession приблизно під 12% річних.

AirBaltic перебуває у мажоритарній власності уряду Латвії.

Прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс заявив, що процедуру розпочали після того, як власники облігацій, на яких припадає понад 70% вартості боргу компанії, відмовилися схвалити кредит, необхідний для виживання авіакомпанії, і натомість вибрали ліквідацію.

Рішення airBaltic подати заяву до суду має на меті забезпечити захист від кредиторів під час переговорів щодо реструктуризації боргу. Компанія також очікує завершити процедуру за розділом 11 до червня наступного року.

Нагадаємо:

Керівництво airBaltic повідомляло, що чекає на відновлення повітряного сполучення в Україні та заявляло про готовність повернутися на ринок.

Світові авіакомпанії у травні скоротили кількість пасажирських місць на 2 млн та скасували 12 тисяч пасажирських рейсів.