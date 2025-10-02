Стало відомо, коли ЄС підвищить квоти для агроекспорту України

Рада ЄС 13 жовтня має ухвалити рішення про зміну митних квот для окремих агропозицій з України.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа на щорічному експортному форумі "Український експорт: крізь терни до ЄС".

За її словами, для 21 з 34 товарних позицій, які наразі підпадають під квотування, межі будуть підвищені. Нові ліміти перевищать найбільші обсяги поставок, яких Україна досягала в період дії автономних торговельних преференцій ЄС.

Питання винесуть на засідання Ради ЄС 13 жовтня. "І, як очікується, це рішення набуде чинності через 15 днів після ухвалення", - додала Підласа.

Готовність до такого кроку підтвердив і заступник глави Представництва ЄС в Україні Гедімінас Навіцкас.

"Планується нова угода про додаткові квоти - і це є ознакою більш преференційного ставлення до України", - підтвердив він.

Нагадаємо:

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Перші автономні торговельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року терміном на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти і торговельні обмеження для українських товарів. Тому їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року і 6 червня 2024 року.

Скасування торговельних преференцій з боку Європейського Союзу коштуватиме Україні 700 мільйонів доларів у 2025 році.