Tesla скорочує продажі у Китаї восьмий місяць поспіль через цінову війну

Продажі електрокарів Tesla, вироблених у Китаї, знизилися у травні на 15% у річному вимірі — до 61 662 авто.

Про це пише Reuters.

За даними Китайської асоціації легкових, це вже восьмий місяць поспіль із падінням на тлі жорсткої цінової війни на найбільшому авторинку світу.

У квітні спад становив 6%, але у порівнянні з квітнем цього року продажі зросли на 5,5%. Йдеться про моделі Model 3 та Model Y, що продаються як на внутрішньому ринку, так і експортуються в Європу.

Tesla намагається стимулювати попит в Китаї — найбільшому для себе ринку у першому кварталі — зокрема, пропонуючи перенесення функцій "розумного" автопілоту на нові авто до кінця червня. Також моделі 3 і Y вперше включено до держпрограми з просування електрокарів у сільській місцевості.

Компанія опинилась під тиском нових конкурентів з дешевшими, але високотехнологічними моделями. З 2023 року Tesla фактично запустила масштабну цінову війну, в якій вже беруть участь понад 40 брендів.

На ринку Китаю ситуацію ще більше загострив BYD, який наприкінці травня знизив ціни на понад 20 моделей. За ним пішли й інші автовиробники — Geely та Chery. У відповідь влада Китаю закликала зупинити "виснажливу" цінову боротьбу.

Тим часом продажі пасажирських авто BYD у травні зросли на 14,1% у річному вимірі, до 376 930 одиниць. Це менше, ніж у квітні, коли зростання було 19,4%.

Нагадаємо:

Реєстрації нових авто Tesla у Франції знову скоротилися, суперечачи нещодавнім заявам Ілона Маска про те, що компанія вже оговталася від початку року, коли спостерігався спад продажів.

Дедалі менше клієнтів вважають автовиробника Tesla Ілона Маска топовою маркою.