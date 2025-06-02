Продажі Tesla у Франції впали на 67% – до найнижчого рівня за майже три роки

Реєстрації нових авто Tesla у Франції знову скоротилися, суперечачи нещодавнім заявам Ілона Маска про те, що компанія вже оговталася від початку року, коли спостерігався спад продажів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У травні Tesla продала лише 721 автомобіль — це на 67% менше, ніж за той самий період торік, згідно з даними французької галузевої асоціації Plateforme Automobile. Це найнижчий показник з липня 2022 року, попри запуск оновленої версії найпопулярнішої моделі компанії — Model Y.

Акції Tesla впали на 2,3% ще до початку основних торгів у понеділок. Загалом від початку року акції компанії подешевшали на 14%.

Ілон Маск нещодавно заявив, що компанія не потребує антикризового плану, і в інтерв’ю Bloomberg 20 травня сказав, що Tesla вже «повернулася на правильний шлях». Він також стверджував, що спад продажів спостерігається у всіх автовиробників у Європі. Втім, такі компанії, як Volkswagen, Renault та BMW, навпаки, збільшили свої поставки за перші чотири місяці року.

Загалом продажі Tesla у Франції — другому за величиною ринку електромобілів у ЄС — знизилися на 47% станом на кінець травня. У Німеччині, яка є найбільшим ринком електрокарів в Євросоюзі, свіжі дані про продажі за травень оприлюднять 6 червня.

Нагадаємо:

Tesla стрімко наростила продажі в Норвегії: у травні було зареєстровано 2600 нових авто, що на 213% більше, ніж за той самий період торік.