Україна та США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів США Скотт Бессент домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі під час зустрічі у Вашингтоні 23 квітня.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

"Цінуємо конструктивний тон перемовин між нашими технічними командами й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського та американського народів", - зазначив Денис Шмигаль.

Сторони також обговорили економічне співробітництво між державами, а також питання фінансової допомоги Україні на 2026 рік.

"Уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови.

Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року", — підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.

Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Новий етап переговорів про надра почнеться у США 24 квітня, зараз опрацьовуються технічні питання та формулювання щодо роботи майбутнього інвестиційного фонду.