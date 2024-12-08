Поставки російського газу до Китаю досягли нового добового рекорду

У російському "Газпромі" заявили, що в суботу встановив новий рекорд добових поставок трубопровідного газу до Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

У компанії не зазначили конкретних цифр поставок, однак повідомили, що добові потоки через газопровід «Сила Сибіру» перевищили максимальні контрактні зобов'язання Росії.

На запит Китаю, з 1 грудня "Газпром" збільшив поставки до добового еквівалента 38 мільярдів кубометрів на рік, що відповідає проектній потужності «Сили Сибіру», йдеться в повідомленні.

У Bloomberg зазначають, що цього року Китай може стати найбільшим ринком збуту російського трубопровідного газу, оскільки «Газпром» стає все більш залежним від Китаю як покупця після того, як більшість його європейських клієнтів відмовилися від російських поставок після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо:

ЄС тисне на США, щоб ті вивчили шляхи пом'якшення американських санкцій проти російського "Газпромбанку", фінансової установи, яка є ключовою для забезпечення постачання російського природного газу до блоку.