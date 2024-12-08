Поставки российского газа в Китай достигли нового суточного рекорда

В российском "Газпроме" заявили, что в субботу установил новый рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай.

Об этом сообщает Bloomberg.

В компании не указали конкретных цифр поставок, однако сообщили, что суточные потоки через газопровод "Сила Сибири" превысили максимальные контрактные обязательства России.

По запросу Китая, с 1 декабря "Газпром" увеличил поставки до суточного эквивалента 38 миллиардов кубометров в год, что соответствует проектной мощности "Силы Сибири", говорится в сообщении.

В Bloomberg отмечают, что в этом году Китай может стать крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа, поскольку "Газпром" становится все более зависимым от Китая как покупателя после того, как большинство его европейских клиентов отказались от российских поставок после вторжения России в Украину.

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