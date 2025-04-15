Південна Корея інвестує $23 мільярди у свої чипи на тлі митних заяв Трампа

Південна Корея оголосила про збільшення пакета підтримки напівпровідникової галузі до $23,25 мільярда, що приблизно на чверть більше від раніше оголошеного пакета минулого року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що протягом тижня оголосить мита на імпортовані напівпровідники, додавши, що буде певна гнучкість для окремих компаній галузі.

Під час зустрічі у вівторок після оголошення, міністр фінансів Чхве Сан Мок заявив, що уряд буде активно консультуватися зі США щодо імпорту напівпровідників і біофармацевтики, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки для вітчизняних компаній.

Як зазначено в заяві уряду, пакет підтримки є відповіддю на заклики до розширення державної підтримки в умовах політичної невизначеності з боку нинішньої адміністрації США та посилення конкуренції з боку китайських компаній.

Сеул також збільшить програму фінансової допомоги для чипової галузі до 20 трильйонів вон, порівняно з попередніми 17 трильйонами, згідно зі спільною заявою кількох міністерств, включно з міністерством торгівлі.

У заяві йдеться про те, що рішення Південної Кореї інвестувати більше коштів у ключову чипову галузь спрямоване на те, щоб допомогти компаніям справлятися з великими витратами в умовах глобальної конкуренції.

Четверта за величиною економіка Азії є домівкою для провідних світових виробників пам'яті - Samsung Electronics і SK Hynix, хоча в таких напрямках, як проєктування чипів і контрактне виробництво, вони відстають від деяких конкурентів.

У 2024 році експорт напівпровідників із Південної Кореї склав $141,9 мільярда, що становить 21% від загального обсягу експорту країни, згідно з урядовими даними. Поставки до Китаю і США склали $46,6 мільярда і $10,7 мільярда відповідно.

Минулого тижня Південна Корея оголосила надзвичайні заходи підтримки для автомобільної галузі, щоб пом'якшити наслідки американських мит для сектора, який останніми роками демонстрував різке зростання експорту в США.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі та запчастини. Акції компаній, що виробляють авто знизилися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в понеділок надасть оновлену інформацію про підхід його адміністрації до тарифів на напівпровідники та іншу електроніку.