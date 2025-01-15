Пів мільйона тонн російських нафтопродуктів опинилися в морській пастці через санкції США

Майже 500 000 метричних тонн російських нафтопродуктів застрягли на танкерах, що потрапили під санкції США, свідчать дані LSEG, опубліковані в середу.

Про це пише Reuters.

10 січня нові санкції, пов'язані з Росією, торкнулися понад 180 суден і страхових компаній, доповнивши вплив аналогічних обмежень, запроваджених Сполученим Королівством та Європейським Союзом.

Серед суден, що потрапили під останні санкції США, дев'ять танкерів, які завантажували нафтопродукти в російських портах на Балтійському та Чорному морях у грудні та січні.

Чотири з них - Cup, Aquatica, Turaco і Onyx - перевозять загалом близько 280 000 тонн мазуту, призначеного для Індії, Туреччини та Сінгапуру, свідчать дані LSEG.

Ще один з танкерів - Ariadne - був завантажений у грудні близько 35 000 тон нафти в російському балтійському порту Усть-Луга. Згідно з даними судноплавства, він дрейфує поблизу єгипетського порту Порт-Саїд.

Чотири інші судна з санкційного списку перевозять загалом близько 160 000 тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки і газойлю російського походження.

Одне з цих суден - Pravasi - розвантажується в бразильському порту Сантос. Три інших судна - "Симфонія", "Юпітер" і "Талісман" - за даними LSEG, прямують до Туреччини.

Хоча існує перехідний період, що дозволяє вивантажувати вже узгоджені вантажі, трейдери кажуть, що занепокоєння щодо штрафних санкцій сповільнило активність.

Нагадаємо:

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відвантажитися після того, як у п’ятницю 10 січня США ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.

Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.