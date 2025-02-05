Підсумовуючи Давос: як Україні стати ключовою ланкою в глобальному світі

Україна має запаси корисних копалин на понад 26 трлн дол., що співмірно з ресурсами Канади чи Австралії. Які можливості це дає інвесторам?

Наприкінці січня у Швейцарії працював "Український дім" у Давосі. Унікальний майданчик, програма якого вже всьоме концентрує увагу світових політичних, бізнесових та громадських лідерів навколо важливих для України тем: бізнес, інвестиції, економіка, політика, історія, культура.

У 2024 році "Український дім" у Давосі був визнаний найкращим павільйоном за версією видання Politico. У 2025 році видання відзначило "Український дім" званням "Найкраща гостинність" за високоякісну свіжозварену ароматну каву з львівського "Світу кави" та неповторний смак меду з мінних полів від Kernel.

У 2025 році акцентами "Українського дому" в Давосі стали безпека, оборона, енергетика, рідкісні ресурси, розблокування заморожених російських активів та інвестиційні можливості. Такий фокус обрано для посилення міжнародної підтримки України в її боротьбі за свободу та демократію і для підкреслення можливостей, які Україна пропонує світовим партнерам.

Критично важливі корисні копалини

Україна має унікальні поклади титану, урану, берилію, танталу, нікелю, кобальту, золота. Зокрема, в Україні зосереджені найбільші в Європі запаси берилію, що надає країні можливість стати лідером у виробництві берилієвих сплавів.

Україна входить до провідних пʼяти країн світу за обсягами покладів графіту і до десятка країн – за обсягами титану. Більшість цих покладів сконцентровані на підконтрольних Україні територіях (Хмельницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська області).

Вони поєднані розгалуженими мережами автомобільного і залізничного сполучення, електрики та іншої інфраструктури. Ці корисні копалини критичні для авіації, космічної індустрії, хімічної промисловості, випуску електромобілів, побутової техніки, платформ для нафтогазового видобування, хірургії.

Згідно з класифікацією, запропонованою засновником Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом, світ перейшов від Четвертої індустріальної революції в Інтелектуальну епоху, тобто в еру технологій, що розвиваються з блискавичною швидкістю. Попит на ресурси для них буде лише зростати, а Україна є величезним сховищем різних покладів, які здатні задовольнити цю потребу.

За оцінками McKinsey, озвученими в "Українському домі" в Давосі, глобальний попит на графіт та літій зросте в чотири-п’ять разів у найближчі 10-15 років, що зокрема пов’язано з переходом людства на технології чистої енергетики.

Крім того, вимоги НАТО до країн-членів альянсу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП стимулюватимуть оборонну промисловість, що спровокує значне зростання попиту на титан. Україна перебуває у вигідному становищі і має унікальну пропозицію на фоні зростання попиту на важливі корисні копалини.

Спілкуючись у Давосі з бізнесменами та інвесторами, ми невтомно повторювали, що Україна – це унікальний квиток у світ високотехнологічної індустрії в центрі Європи, бо Україна – це країна майбутнього. Під її чорноземом заховані корисні копалини на 26 трлн дол., що співмірно з ресурсами Канади чи Австралії.

Диверсифікація ланцюгів постачання

З огляду на геополітику Україна має численні переваги для ланцюгів постачання. У світі, де Китай контролює понад 80% світових потужностей обробки критичної сировини, наші партнери та союзники шукають шляхи для диверсифікації ланцюгів постачання. Це відчиняє для України унікальне вікно можливостей.

Україна має надзвичайно вигідне географічне положення: на перехресті транспортних коридорів між країнами Європи, Близького Сходу та Азії. Це робить її унікальним логістичним хабом. Настав час говорити про це світу, переконуючи інвесторів вкладати в Україну, щоб отримати перевагу перед конкурентами.

Україна дає імпульс трансформації світу в економічному, політичному та інституційному сенсах. Саме Україна спонукає світ відмовитися від китайських літію та графіту, російських урану та нафти. Ба більше, Україна може допомогти зробити такий перехід, запропонувавши доступ до цих ресурсів на своїй землі.

Переваги для інвесторів

За оцінками Європейського інвестиційного банку, Україна також має інвестиційні можливості на 1 трлн дол., пов’язані з відбудовою. Це найбільша бізнес-можливість за понад 75 років світової історії. Інвестиції такого масштабу збільшать не тільки ВВП України, а й стимулюватимуть економічне зростання Європейського Союзу, США та інших західних союзників на покоління вперед.

Україна демонструє економічну стійкість навіть у розпал великої війни, впроваджуючи реформи, удосконалюючи інвестиційний клімат і розвиваючи стратегічно важливі сектори, зокрема енергетику, агропромисловість та IT.

Під час однієї з дискусій в "Українському домі" віцепрезидент ЄБРР з банківських операцій Маттео Патроне навів влучний аргумент про переваги інвестування в Україну: "З тих 6,2 мільярда євро, які ми вклали, ми не втратили жодної копійки".

Іншими перевагами є інвестиційний клімат та екосистема з надзвичайно сильним людським капіталом, що відкриває можливості для інвестування в приватному та державному секторах. Україна має понад 300 тис. технічних спеціалістів і може стати важливим союзником у розробці штучного інтелекту.

Україна представляє унікальну можливість для тих, хто здатен бачити велику картину, планувати стратегічно та готовий діяти рішуче.

З Давоса ми привезли усвідомлення, що наші партнери погоджуються: Україна має сировину, технології та кваліфікованих людей і відповідає вимогам порядку денного щодо змін клімату, енергетичної незалежності та енергетичного лідерства. Нам необхідно продовжувати наполегливо працювати для залучення міжнародних інвестицій та зміцнення ролі України на глобальній арені.