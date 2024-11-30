Під час чорної пʼятниці американці витратили рекордні $10,8 мільярдів в онлайн-магазинах

Згідно з оновленими даними компанії Adobe Analytics, американські покупці в чорну п'ятницю витратили на інтернет-покупки близько 10,8 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Чорна п'ятниця, наступний день після американського Дня подяки, знаменує собою офіційний початок сезону святкових покупок для ритейлерів, і конкуренція між ритейлерами посилилася, щоб завоювати кожного покупця, який шукає знижки.

Зростання онлайн-покупок потенційно сприяє таким гігантам електронної комерції, як Amazon.com та Walmart. Walmart, який управляє 4700 магазинами в США, інвестував значні кошти в доставку товарів від магазину до дому під час святкового сезону, щоб стимулювати електронну комерцію.

За даними компанії Adobe, яка відстежує пристрої, що використовують її програмне забезпечення, витрати в Інтернеті в Чорну п'ятницю в США зросли на 10,2%, що допомогло забезпечити понад 1 трильйон відвідувань американських роздрібних сайтів.

Найпопулярнішими товарами в Інтернеті були засоби для макіяжу, догляду за шкірою і волоссям, а також Bluetooth-колонки і кавоварки, повідомила компанія Adobe в суботу.

Онлайн-продажі іграшок зросли на 622% порівняно з середньоденними продажами в жовтні, в той час як продажі ювелірних виробів зросли на 561%, а побутової техніки - на 476% порівняно з жовтнем, додали в компанії.

За даними Adobe, у 2023 році американські покупці витратили 9,8 млрд дол онлайн на Чорну п'ятницю, а у 2022 році - 9,1 млрд дол.

Читайте також: Знижки на одяг, електроніку та побутову техніку: як в Україні готуються до чорної п’ятниці