В черную пятницу американцы потратили рекордные $10,8 миллиардов в онлайн-магазинах

Согласно обновленным данным компании Adobe Analytics, американские покупатели в черную пятницу потратили на интернет-покупки около 10,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Черная пятница, на следующий день после американского Дня благодарения, знаменует собой официальное начало сезона праздничных покупок для ритейлеров, и конкуренция между ритейлерами усилилась, чтобы завоевать каждого покупателя, ищущего скидки.

Рост онлайн-покупок потенциально способствует таким гигантам электронной коммерции, как Amazon.com и Walmart. Walmart, управляющий 4700 магазинами в США, инвестировал значительные средства в доставку товаров от магазина к дому во время праздничного сезона, чтобы стимулировать электронную коммерцию.

По данным компании Adobe, отслеживающей устройства, использующие ее программное обеспечение, затраты в Интернете в Черную пятницу в США выросли на 10,2%, что помогло обеспечить более 1 триллиона посещений американских розничных сайтов.

Самыми популярными товарами в Интернете были средства по макияжу, уходу за кожей и волосами, а также Bluetooth-колонки и кофеварки, сообщила компания Adobe в субботу.

Онлайн-продажи игрушек выросли на 622% по сравнению со среднедневными продажами в октябре, в то время как продажи ювелирных изделий выросли на 561%, а бытовой техники – на 476% по сравнению с октябрем, добавили в компании.

По данным Adobe, в 2023 году американские покупатели потратили 9,8 млрд долл. онлайн на Черную пятницу, а в 2022 году – 9,1 млрд долл.

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