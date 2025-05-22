ОПЕК+ готується до третього поспіль збільшення видобутку нафти – Bloomberg

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) розглядають можливість збільшити видобуток нафти в липні ще на 411 000 барелів на добу.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це буде вже третє поспіль розширення видобутку на стільки ж. Рішення планують ухвалити 1 червня. Раніше ОПЕК+ вже оголосила про аналогічне збільшення на травень і червень.

"Нинішні дії стали історичним відходом від багаторічної політики захисту нафтових ринків", – зазначає агентство. Ці кроки вже спричинили зниження цін: на момент публікації барель нафти коштував 63,8 дол.

Офіційно таке нарощування пояснюють потребою задовольнити зростаючий попит. Але, як пише Bloomberg, неофіційно йдеться про бажання покарати країни, що порушили квоти (зокрема Казахстан і Ірак), повернути частку ринку та піти назустріч очікуванням президента США Дональда Трампа.

Саудівська Аравія попередила учасників, які перевищують квоти, що подібна поведінка лише пришвидшить рішення про нове збільшення видобутку.

Bloomberg нагадує, що різке зростання пропозиції на ринку навесні збіглося з торговельною війною, яку розпочав Трамп. Це спровокувало обвал цін на нафту до рівня 60 дол за барель. Відтоді ціни частково відновилися після скасування частини тарифів Білим домом.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство прогнозує уповільнення попиту на нафту до кінця 2025 року. Падіння цін потенційно може зменшити нафтові доходи Росії, які фінансують війну проти України. Це створює економічний тиск на агресора.

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Нагадаємо:

ОПЕК+ планує ще більше прискорити збільшення видобутку нафти у липні 2025 року.

Саудівська Аравія спалюватиме більше сирої нафти для виробництва електроенергії цього літа, ніж торік, через надлишок пропозиції та нижчі ціни на неї, ніж на мазут.