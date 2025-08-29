Найбільша нафтогазова компанія Індії продовжить купувати нафту РФ

Індійська нафтова компанія Oil and Natural Gas Corporation заявила, що її нафтопереробні підприємства й надалі купуватимуть російську нафту, якщо вона буде доступна за економічно привабливими цінами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Наразі санкцій проти російської нафти немає. Ми продовжуватимемо закупівлі, якщо уряд не вирішить інакше", - сказав глава ONGC А.К. Сінгх.

Дві дочірні компанії ONGC - Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL.NS) і Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL.NS) - регулярно закуповують російську нафту для своїх НПЗ.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп запровадив жорстке 50%-ве мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків із Нью-Делі.

Нафтопереробні заводи в Індії, які є одними з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити обсяги закупівель найближчими тижнями.

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь і літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп ввів підвищені мита на індійський експорт.

Індія заощадила мільярди доларів, наростивши імпорт дешевої нафти РФ після початку війни проти України. Але введені США каральні мита швидко нівелюють ці досягнення, і легких рішень не видно.