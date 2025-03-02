Новий уряд Німеччини готується до рекордних витрат на армію й інфраструктуру – ЗМІ

Майбутній уряд Німеччини обговорює масштабні інвестиційні пакети на армію й інфраструктуру, які можуть перевищити сотні мільярдів євро.

Про це пише Bild.

Зазначається, що під час переговорів між ХДС/ХСС і СДПН йшлося про створення двох фондів: одного для Бундесверу, іншого - для оновлення інфраструктури.

За даними видання, в обидва фонди можуть внести "значно більше 100 мільярдів євро". Провідні німецькі економісти оцінили потреби в 400 мільярдів євро для оборони і до 500 мільярдів - для інфраструктурних проєктів.

Одночасно обговорюється можлива реформа "боргового гальма" - закону, що стримує зростання держборгу.

"Лідер ХДС Фрідріх Мерц висловив обережну готовність до змін, але поки що невідомо, коли це може статися. Варіант реформи до кінця березня виглядає малоймовірним, а після створення нового уряду АдН і "Ліві" можуть заблокувати ініціативу, яка вимагає двох третин голосів у Бундестазі", - пише Bild.

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