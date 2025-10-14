Німеччина дозволить пенсіонерам заробляти 2000 євро на місяць без оподаткування

Німці, які вирішать працювати після досягнення пенсійного віку, зможуть заробляти до двох тисяч євро на місяць без оподаткування.

Про це повідомляє Financial Times.

Це частина плану канцлера Фрідріха Мерца щодо вирішення проблеми нестачі робочої сили та пожвавлення економіки.

За оцінками уряду, ця міра коштуватиме 890 млн євро на рік з моменту її вступу в силу 1 січня, згідно з проєктом закону.

Так званий активний пенсійний план, який був передвиборчою обіцянкою Мерца, як очікується, буде схвалений його коаліцією з соціал-демократами в середу.

Коаліція Мерца прагне пом'якшити вплив старіння робочої сили в Німеччині, оскільки економіка стикається з дефіцитом кваліфікованої робочої сили після трьох років стагнації.

"Німецький ринок праці стикається зі структурними викликами внаслідок демографічних змін. У найближчі роки покоління бебі-бумерів поступово виходитиме на пенсію, а молодь все рідше виходить на ринок праці. Це призводить до нестачі кваліфікованих працівників у багатьох галузях", — йдеться в проєкті закону.

Працювати після виходу на пенсію в Німеччині, як і в більшості країн Європи, дозволено, але Берлін хоче зробити це більш привабливим за допомогою податкових пільг.

Німеччина стикається з одними з найсерйозніших демографічних викликів у Європі: до 2035 року на пенсію вийде 4,8 млн працівників, що становить 9% робочої сили, що створить тиск на соціальну систему та економіку країни.

Податкові пільги також допоможуть "довше утримувати досвід і знання в компаніях" і призведуть до "загального зростання рівня зайнятості та сприятимуть економічному зростанню і збільшенню доходів держави", йдеться в проєкті закону.

Оцінка дефіциту податкових надходжень у розмірі 890 млн євро на рік, здається, є нижньою межею того, що очікують економісти, що означає, що уряд, можливо, не передбачає великої кількості отримувачів.

