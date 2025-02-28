Крупнейшего производителя одежды в РФ продадут "Калашникову": там будут шить одежду для военных

Фабрики крупнейшего российского производителя одежды Gloria Jeans в Ростовской области продадут связанной с концерном "Калашников" компании "Булава". Там собираются шить спецодежду для военных.

Об этом пишет The Moscow Times.

Новый инвестор планирует трудоустроить всех работников - около 400 человек.

По информации российского "Интерфакс", сделка еще не завершена - она находится в процессе оформления.

Ранее долю в 21% в ООО "Булава" получила компания "Триада-ТКО", выпускающая спецодежду для военных. Она входит в "Концерн Калашников".

Также удалось привлечь инвестора, которому передано право аренды производственных площадок GJ в Зернограде, Сальске и станице Егорлицкой. Рабочие места там также обещают сохранить. По остальным площадкам переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются.

ООО "Булава" было создано в 2022 году. Основной вид деятельности "Булавы" - изготовление спецодежды.

Напомним:

Крупнейший производитель одежды в России Gloria Jeans закрывает фабрики в городах Шахты и Новошахтинск Ростовской области.

Причиной в руководстве компании назвали то, что многие работники ушли на войну с Украиной, из-за чего производство стало невыгодным.