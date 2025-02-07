Нафта знижується третій тиждень поспіль на тлі занепокоєння щодо мит

Ціни на нафту незначно зросли на азійських торгах в п'ятницю, але були на шляху до третього тижня зниження поспіль, через відновлення торгівельної війни президента США Дональда Трампа з Китаєм і погрозами підвищення мит на інші країни.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 52 центи до 74,81 дол за барель, але були готові впасти на 2,5% цього тижня. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 44 центи до 71,05 долара за барель, що приблизно на 2% нижче за тижневий показник.

У четвер Міністерство фінансів США заявило, що вводить нові санкції проти кількох фізичних осіб і танкерів, які допомагають відправляти нафту з Ірану до Китаю.

"Сьогодні (7 лютого – ЕП) вранці ціни на нафту повернулися до певної стабільності після волатильної нічної сесії, оскільки трейдери реагують на новини про санкції США щодо експорту іранської нафти до Китаю", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Ціни на нафту знизилися в четвер 6 лютого після того, як Трамп повторив обіцянку збільшити видобуток нафти в США.

Тиск також чинило збільшення запасів нафти в США, які різко зросли минулого тижня, через пом'якшення попиту.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія поки що не реагує на заклики Дональда Трампа наростити видобуток, щоб сильно знизити світові ціни на нафту, і навіть вирішила підвищити котирування для європейських та азійських покупців.