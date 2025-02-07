Нефть снижается третью неделю подряд на фоне беспокойства относительно пошлин

Цены на нефть незначительно выросли на азиатских торгах в пятницу, но были на пути к третьей неделе снижения подряд, из-за возобновления торговой войны президента США Дональда Трампа с Китаем и угрозами повышения пошлин на другие страны.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 52 цента до 74,81 долл за баррель, но были готовы упасть на 2,5% на этой неделе. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 44 цента до 71,05 доллара за баррель, что примерно на 2% ниже недельного показателя.

В четверг Министерство финансов США заявило, что вводит новые санкции против нескольких физических лиц и танкеров, которые помогают отправлять нефть из Ирана в Китай.

"Сегодня (7 февраля - ЭП) утром цены на нефть вернулись к определенной стабильности после волатильной ночной сессии, поскольку трейдеры реагируют на новости о санкциях США в отношении экспорта иранской нефти в Китай", - сказал Еп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Цены на нефть снизились в четверг 6 февраля после того, как Трамп повторил обещание увеличить добычу нефти в США.

Давление также оказывало увеличение запасов нефти в США, которые резко выросли на прошлой неделе, из-за смягчения спроса.

Напомним:

Саудовская Аравия пока не реагирует на призывы Дональда Трампа нарастить добычу, чтобы сильно снизить мировые цены на нефть, и даже решила повысить котировки для европейских и азиатских покупателей.