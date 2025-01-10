Нафта дорожчає після зростання попиту на паливо

Ціни на нафту зросли на початку торгів у п'ятницю, 10 січня, і були на шляху до зростання третій тиждень поспіль, оскільки ожеледиця в деяких частинах США і Європи підвищила попит на паливо для опалення.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 40 центів, або 0,5%, до 77,32 доларів за барель. Ціни на нафту West Texas Intermediate у США подорожчали на 38 центів, також на 0,5%, до $74,30.

Аналітики JPMorgan пояснюють це зростання занепокоєнням з приводу перебоїв у постачанні через посилення санкцій, на тлі низьких запасів нафти, низьких температур у багатьох частинах США та Європи та покращення настроїв щодо заходів стимулювання Китаю.

Бюро погоди США очікує, що в центральній і східній частинах країни температура буде нижче середньої. Багато регіонів Європи також постраждали від сильних холодів, і, ймовірно, початок року буде холоднішим, ніж зазвичай, що, як очікують аналітики JPMorgan, підвищить попит.

"Ми очікуємо значне зростання світового попиту на нафту в порівнянні з минулим роком на 1,6 мільйона барелів на день у першому кварталі 2025 року, головним чином підвищеного... попитом на мазут, гас і зріджений газ", — йдеться в записці JPMorgan.

Ціни на нафту зросли, незважаючи на зміцнення долара США протягом шести тижнів поспіль. Зміцнення долара, як правило, впливає на ціни, оскільки це робить покупки сирої нафти за межами Сполучених Штатів дорогими.

Поставки можуть постраждати ще більше, оскільки очікується, що цього тижня президент США Джо Байден оголосить про нові санкції проти російської економіки, намагаючись посилити військові зусилля України проти Москви до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня. Основною метою санкцій є нафтова промисловість Росії.