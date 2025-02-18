Москва предлагает Трампу сделку по российским природным ресурсам - росСМИ

Кремль предложил команде Дональда Трампа сделку, касающуюся российских природных ресурсов.

Об этом пишет The Moscow Times.

По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Россия заинтересована в совместных проектах с США в Арктике.

Он также подчеркнул, что ранее американские нефтяные компании вели "очень успешный бизнес" в России, а из-за санкций потеряли около 300 млрд долл.

"Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им Россия?" - заявил Дмитриев.

До начала большой войны в Украине Exxon Mobil была единственной крупной американской компанией, занимавшейся добычей нефти в РФ. Она владела 30% в проекте "Сахалин-1", но после введения санкций заявила о выходе. Впрочем, продать свою долю так и не смогла - Кремль дважды продлевал сроки, последний раз до конца 2026 года.

После вторжения России в Украину также объявили о выходе с рынка крупные американские нефтесервисные компании - Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. Именно благодаря их технологической поддержке РФ смогла восстановить добычу после кризиса конца СССР.

Путин требовал, чтобы к 2025 году в стране были созданы собственные технологии бурения и разведки углеводородов, а их доля достигла бы 80%.

Но в реальности более половины оборудования для гидроразрыва пласта - технологии, позволяющей увеличивать отдачу скважин, а также добывать труднодоступную нефть, - по-прежнему поставляется из "недружественных" стран. А по некоторым позициям - например, роторным управляемым системам, - зависимость от импорта составляет 100%.

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Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США передать им около 50% прав на украинские редкоземельные полезные ископаемые, поскольку соглашение не имело четких гарантий безопасности со стороны Штатов.