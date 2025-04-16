Мита Трампа зривають плани Tesla з запуску нових моделей авто

Плани компанії Tesla щодо постачання компонентів з Китаю для електровантажівок Cybercab і Semi у США були призупинені після того, як президент Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

"Цей крок може порушити плани Tesla щодо запуску масового виробництва довгоочікуваних моделей, які генеральний директор Ілон Маск активно просував серед інвесторів як ключові інновації", - пише агентство.

Tesla була готова покрити додаткові витрати після запровадження 34% мита, але не змогла це зробити, коли Трамп підняв ставку далі. В результаті постачання було призупинене.

Трамп 9 квітня підвищив мита до 84%, а згодом — до 125%, у підсумку загальні тарифи на китайські товари, що експортуються до США, сягнули 145%.

Tesla планувала почати отримувати постачання компонентів у найближчі місяці, з метою розпочати тестове виробництво двох моделей у жовтні та масове виробництво у 2026 році. Cybercab мали випускати в Техасі, а Semi — у Неваді.

Вплив тарифів на ключові бізнес-плани Tesla показав, як політика Трампа завдала шкоди його політичному союзнику Маску.

Маск, який раніше публікував відео про глобальний ланцюг постачання для виробництва простого олівця, особисто звертався до Трампа з проханням скасувати нові жорсткі мита у всьому світі, повідомила минулого тижня Washington Post.

Також Tesla припинила прийом нових замовлень на Model S і Model X після того, як Китай у відповідь запровадив 125% мита на американські товари.

Нагадаємо:

Раніше, Сполучені Штати наклали на Китай мита у 104%, які набули чинності з 9 квітня.

Згодом, Китай відповів США, запровадивши 84% мито на американські товари.

11 квітня Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.