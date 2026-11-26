Ілон Маск та SpaceX пообіцяли передати американським дітям по дві акції компанії загальною вартістю близько 18 млрд дол.

Про це Маск написав у соцмережі X, повідомляє Reuters.

Одну акцію надасть SpaceX, другу – Маск особисто. Компанія оголосила, що випустить по одній новій звичайній акції класу А для кожного чинного рахунку Trump Account, а мільярдер подвоїть цей внесок власними акціями.

Trump Accounts – програма інвестиційних рахунків для американців віком до 18 років, покликана допомогти їм накопичувати капітал. За даними Білого дому, у жовтні було відкрито майже 70 млн таких рахунків.

За підсумками торгів у середу акція SpaceX коштувала 127,44 дол. Саме за цією ціною Reuters оцінює обіцяний подарунок майже у 18 млрд дол.

Маск уточнив, що акції від компанії передадуть у грудні 2026 року, а його особистий внесок – у червні 2027-го, коли завершиться період обмеження на розпорядження його пакетом.

Водночас детальні умови розподілу залишаються невідомими. SpaceX не відповіла Reuters на запитання, чи буде особистий подарунок Маска також прив'язаний до Trump Accounts та чи діятимуть обмеження на продаж отриманих акцій.

У жовтні Маск уже обіцяв подарувати кожній дитині у США по одній власній акції SpaceX. Тепер до ініціативи долучилася й компанія.

Нагадаємо:

SpaceX і Tesla залучили фінансових консультантів для опрацювання можливого злиття вартістю близько 3,5 трлн дол. Остаточної домовленості немає, хоча сторони хотіли б завершити переговори до кінця року.