Криптовалютна індустрія більше не відчуває ейфорії від Трампа

Криптоентузаіасти висловили змішані почуття щодо впливу президента США на індустрію, черезвведені ним мита.

Про це повідомляє Reuters.

Після перемоги Трампа на виборах ціни на криптовалюту підскочили до рекордного рівня, але потім майже одразу впали. Біткойн втратив приблизно 12% від свого піку, оскільки глобальна торгова війна і побоювання індустрії, що темпи про-криптовалютного регулювання при Трампі повільніші, ніж очікувалося, погіршили настрої.

"У довгостроковій перспективі це буде добре для криптовалют, але все залежить від того, чи відновиться світова економіка.

Я думаю, що як тільки тарифи почнуть діяти на країни, буде дуже боляче, і ми, можливо, опинимося на порозі важких часів", - сказав Міклош Веспремі, головний операційний директор стрімінгової платформи, інтегрованої з Web3.

Тим не менш, як кажуть експерти, індустрія отримала сильний старт на початку року, оскільки в неї почали надходити гроші.

Згідно з даними PitchBook, у першому кварталі 2025 року глобальні венчурні інвестиції в криптовалютні компанії склали 5,4 млрд дол, що є найкращим показником з середини 2022 року.