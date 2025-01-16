Команда Трампа готує план нафтових санкцій для посилення тиску на Росію та Іран

Команда Трампа розглядає два основні підходи до вирішення ситуації із санкціями проти Росії. Один варіант передбачає певні заходи на підтримку російських виробників нафти, які перебувають під санкціями, якщо буде вважатися, що мирна угода в Україні близька. Інший підхід базується на посиленні санкцій для збільшення тиску на Москву та підвищення важелів впливу.

Обраний підхід матиме важливі наслідки для світового нафтового ринку. З часу оголошення заходів адміністрацією Байдена ф'ючерси на нафту Brent виросли майже на 5 доларів за барель. Експерти прогнозують можливе подальше підвищення цін, що вплине на глобальні ринки пального.

На цю мить плани команди Трампа перебувають на стадії розробки, і остаточне рішення залежить від позиції новообраного президента. Минулого тижня Трамп заявив про підготовку до зустрічі з Путіним, що може вказувати на потенційні переговори щодо завершення війни в Україні.

До обговорення стратегії долучилися кандидати до кабінету Трампа, колишні урядовці, що займалися санкціями, та консервативні аналітичні центри. Склад ключових посадовців, які відповідатимуть за економічну політику, ще не визначено.

Першим випробуванням стане середина березня, коли завершується дія генеральної ліцензії на згортання закупівель російських енергоносіїв. У разі її непродовження це посилить тиск на Росію.

Експерти команди Трампа вважають, що жорсткий сценарій передбачає посилення вторинних санкцій на торгівлю нафтою, введення обмежень для європейських вантажовідправників та азійських покупців, таких як великі компанії з Китаю та Індії. Ще одним заходом може стати контроль над танкерами, які транспортують російську нафту через стратегічно важливі турецькі та данські протоки.

У разі м'якшого підходу можливим є видача генеральних ліцензій та підвищення цінового обмеження на нафту до понад 60 доларів за барель. Це може стимулювати продовження поставок російської нафти на ринок.