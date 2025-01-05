Китайский взлом затронул больше американских телекоммуникационных компаний, чем было известно ранее

Китайская хакерская атака скомпрометировала еще больше американских телекоммуникационных компаний, чем было известно ранее.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, кибератака затронула Charter Communications, Consolidated Communications и Windstream, о чем не сообщалось ранее.

Хакеры также использовали незапланированные сетевые устройства от поставщика систем безопасности Fortinet и скомпрометировали крупные сетевые маршрутизаторы от Cisco Systems.

Китай отрицает свою причастность к таким действиям и обвиняет США в распространении дезинформации.

Растет беспокойство относительно размера и масштабов китайских хакерских атак на американские телекоммуникационные сети, а также вопрос о том, когда компании и правительство смогут заверить американцев в решении этой проблемы.

В отчете добавляется, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил руководителям телекоммуникационных и технологических компаний на тайной встрече в Белом доме осенью 2023 года, что китайские хакеры получили возможность по собственному желанию отключать десятки американских портов, электросетей и других инфраструктурных объектов.

Связанная с Китаем операция кибершпионажа "Соляной тайфун" была направлена на системы AT&T и Verizon, но американские сети беспроводных операторов сейчас в безопасности, поскольку они сотрудничают с правоохранительными органами и правительственными чиновниками, заявили компании на прошлой неделе в своем первом признании атак.

Напомним:

Китайские хакеры, финансируемые государством, взломали системы Министерства финансов США в начале декабря 2024 года и получили доступ к рабочим местам работников и некоторым несекретным документам.