Китайські підробки західних товарів масово заполонили російські маркетплейси

Кількість фальшивих автозапчастин на російських онлайн-майданчиках зросла більш ніж на 20% лише за перший квартал 2025 року.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що підробки продають постачальники з Китаю, які маскують продукцію під відомі іноземні та російські бренди.

За словами директора з маркетингу Emex Іларіона Демчикова, найчастіше підробляють деталі до машин іноземних брендів — німецькі акумулятори, LED-лампи, фільтри для корейських авто.

Китайці також імітують упаковку російських запчастин, створюючи ілюзію автентичності.

Через нижчу ціну їх товари потрапляють на перші позиції у видачі, витісняючи справжніх виробників, каже представник "АвтоРусь" Олексій Костальов.

Найчастіше підробляють щітки, гальмівні диски, фільтри, мастила тощо.

Нагадаємо:

Російський автогігант "АвтоВАЗ" заявив, що розглядає запровадження чотириденного робочого тижня через тиск високих відсоткових ставок і конкуренцією з боку китайських автовиробників, що негативно впливає на продажі.

Російські дилери повідомили про масовий вихід з ладу китайських гібридів Lixiang. Постраждали авто, завезені за паралельним імпортом.