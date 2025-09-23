Китайське судно відвідувало анексований Крим: у МЗС країни відреагували

Китайське вантажне судно як мінімум тричі відвідало окупований Росією порт Севастополя у Криму.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними українських чиновників, судно Heng Yang 9 під прапором Панами, яке належить і експлуатується компанією Guangxi Changhai Shipping Company, що базується в Гуансі, було помічене при швартуванні в Криму принаймні тричі за останні кілька місяців.

Використання Севастополя заборонено західними санкціями з 2014 року, коли Росія анексувала Крим.

Візити контейнеровоза довжиною 140 метрів відбуваються після відкриття в квітні нової залізниці до Криму, яка, за словами Москви, дозволяє доставляти контейнери з Росії на судна.

У серпні російська влада також внесла до списку відкритих для іноземних відвідувачів два інших окупованих українських порти — Бердянськ і Маріуполь.

Як повідомляє FT із посиланням на дані Офісу президента України, судно Heng Yang 9 цього літа принаймні двічі відвідувало Севастополь.

Третє відвідування у вересні підтверджують FT за допомогою оптичних супутникових знімків, радіолокаційних зображень, даних транспондера та звичайних фотографій.

Контейнеровоз перебував у порту з 19 по 22 червня — це був його перший візит до Севастополя. За даними українських чиновників, 15 серпня судно також подало запит на вхід для завантаження 101 контейнера.

Після цих попередніх візитів до кримського порту судно завітало до портів Туреччини, а потім попрямувало до Олександрії в Єгипті.

Українське посольство в Китаї порушило питання про вхід судна Heng Yang 9 у червні, обговоривши його з представниками китайського міністерства закордонних справ.

Міністерство закордонних справ Китаю відповіло, що громадянам і компаніям Китаю рекомендується уникати контактів з окупованими територіями України. Пекін запевнив Київ, що кожен випадок буде розглянуто і вжито відповідних заходів.

Нагадаємо:

1 вересня повідомляли, що цей китайський контейнеровоз з червня чотири рази заходив до Севастополя у тимчасово окупованому Криму, і Росія відправляла товари у контейнерах з цього порту на експорт.