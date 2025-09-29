Китай переманює айтівців, поки США ускладнюють робочі візи

Китай цього тижня запускає нову візову програму K, спрямовану на залучення іноземних технологічних талантів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей крок може посилити позиції Пекіна в геополітичному суперництві з Вашингтоном на тлі того, як нова візова політика США змушує потенційних заявників шукати альтернативи.

Попри те, що в Китаї вистачає власних висококваліфікованих інженерів, влада прагне показати країну як відкрите для інвестицій і талантів місце. Така політика важлива на тлі зростаючої торговельної напруги та американських тарифів, що тиснуть на економічні перспективи.

Китай останнім часом робить низку кроків для активізації іноземних інвестицій і поїздок: відкриває більше секторів для зарубіжного капіталу і надає безвізовий режим для громадян більшості європейських країн, а також Японії та Південної Кореї.

"Символізм очевидний: поки США підвищують бар'єри, Китай їх знижує", - зазначив імміграційний юрист з Айови Метт Маунтел-Медічі, коментуючи запуск нової категорії K-віз, який стартує в середу.

Нагадаємо:

Канадські технологічні та медичні галузі роками втрачали кваліфікованих фахівців, які виїжджали працювати до США. Тепер ситуація може змінитися через рішення президента США Дональда Трампа значно підвищити вартість робочих віз H-1B.

Проголошене президентом США підвищення вартості робочих віз для кваліфікованих працівників до 100 тис доларів спричинило хаос на ринку праці.