ЄС карає китайські банки за допомогу РФ – Китай заявив, що не мовчатиме

Європейський Союз ввів новий раунд санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, під які вперше потрапили також два китайські банки та п’ять компаній з Китаю. У відповідь Пекін висловив протест і пообіцяв вжити заходів для захисту своїх підприємств.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У понеділок Міністерство комерції Китаю заявило, що ці санкції "серйозно зашкодили торговим, економічним і фінансовим зв’язкам" і пообіцяло вжити необхідних заходів для "захисту законних прав та інтересів китайських компаній і фінансових установ".

Це перший випадок, коли китайські банки потрапили під санкції ЄС з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Під санкції потрапили Heihe Rural Commercial Bank Co. і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co., оскільки, за словами ЄС, вони надавали криптовалютні послуги, які допомагали обходити санкції.

ЄС раніше пропонував внести ці банки до списку фінансових установ, які нібито допомагали Росії, проводячи транзакції або фінансуючи експортні операції в обхід санкцій. Китай ще тоді висловив протест, заявивши, що співпраця китайських і російських компаній відповідає правилам СОТ і не повинна бути обмежена.

Цього місяця міністр закордонних справ Китаю Ван Ї попередив, що Пекін вживе заходів у відповідь, якщо санкції будуть введені. За повідомленнями, китайський посол в ЄС також намагався зупинити включення банків до списку.

Через тісні зв’язки Китаю з Росією китайські банки вже раніше потрапляли під тиск із боку США. Наприклад, деякі великі державні банки Китаю почали обмежувати фінансування російських клієнтів ще на початку минулого року після того, як США запровадили вторинні санкції проти іноземних фінансових установ, які допомагають Росії у війні.

Ще у лютому 2022 року китайські банки Industrial & Commercial Bank of China Ltd. та Bank of China Ltd. почали обмежувати фінансування закупівлі російських товарів, хоча тоді енергетичний сектор Росії не підпадав під західні санкції. Найбільші банки Китаю й раніше дотримувалися санкцій США проти Ірану та Північної Кореї, щоб зберегти доступ до міжнародної системи розрахунків у доларах США.

